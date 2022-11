Zoom lance un service de mails et d'agenda

Avec ces mises à jour annoncées mardi, l'entreprise vise à concurrencer davantage Teams de Microsoft et Meet de Google. Selon la société, ces nouveautés peuvent faire gagner quatre heures aux gens au cours d'une semaine de travail moyenne s'ils ne doivent pas passer par d'autres services pour les notifications de courrier et d'agenda. Zoom, dont le nom complet est Zoom Video Communications, a été fondé en 2011. Le nombre d'utilisateurs est monté en flèche en raison de la pandémie de coronavirus. Presque du jour au lendemain, des millions de personnes dans le monde avaient alors dû travailler à la maison pour éviter la propagation du Covid-19. En décembre 2019, un total d'environ 10 millions de participants se réunissaient chaque jour via Zoom; en avril 2020, ce nombre était passé à plus de 300 millions. Des chiffres plus récents ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, Zoom compte plus de 6.300 collaborateurs. Son siège social est situé dans la ville américaine de San Jose. La société est cotée à la bourse technologique Nasdaq de New York. (Belga)