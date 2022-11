Billie Jean King Cup - Le Kazakhstan se joue de la Grande-Bretagne

Les Kazakhes avaient assuré leur succès après les deux simples grâce à Yulia Putintseva (WTA 54), victorieuse 4-6, 6-3, 6-2 de Katie Boulter (WTA 130), et Elena Rybakina (WTA 22), qui a dominé 6-1, 6-4 Harriet Dart (WTA 95). Le double britannique Alicia Barnett/Olivia Nicholls a ensuite battu Rybakina et Anna Danilina 7-5, 6-3. Les premiers des quatre poules se qualifient pour les demi-finales, qui auront lieu samedi et dimanche. Le groupe C croise avec celui de la Belgique, le B, où l'Australie avait battu la Slovaquie (2-1) plus tôt dans la journée. (Belga)