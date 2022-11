Climat - Des manifestants pro-climat se collent à une œuvre de Warhol en Australie

La manifestation, menée par un groupe dénommé "Stop Fossil Fuel Subsidies Australia", survient après une série d'actions en faveur du climat ciblant des œuvres d'art connues à travers le monde. Les activistes ont également dessiné des graffitis sur les protections des différentes toiles qui composent l'œuvre, sans les abimer. Les protections ont été ensuite retirées pour être nettoyées. Dans un communiqué, le musée a rapporté cette "manifestation" soulignant qu'elle est survenue "à la suite d'incidents similaires ici et à l'étranger". L'œuvre "Campbell's Soup" de Warhol, réalisée entre 1961 et 1962, est l'un des symboles les plus reconnaissables du mouvement "pop art" américain. Les manifestants ont expliqué l'avoir choisie pour souligner le "danger du capitalisme". D'autres militants pro-climat ont récemment collé leurs mains sur des peintures de Goya à Madrid, projeté de la soupe sur des œuvres de Van Gogh à Londres, et étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'œuvre de Claude Monet à Potsdam, près de Berlin. (Belga)