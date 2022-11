Coupe de Belgique - Genk s'impose à Westerlo avec un nouveau but d'Onuachu, La Gantoise écrase Dessel

Genk a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec un court succès à Westerlo, 0-1. Les Limbourgeois se sont appuyés sur leur buteur maison, Paul Onuachu, pour assurer la qualification avec un but dès le premier quart d'heure (14e). La Gantoise n'a pas donné de répit à Dessel, pensionnaire de Nationale 1, en s'imposant 0-5 en déplacement. Les Buffalos ont pris leurs adversaires à la gorge dès la première minute avec un but de Hong Hyun-Seok. Van Daele (7e) puis Hong à nouveau (20e) et Depoitre (24e) ont scellé la victoire dans la première demi-heure, et Hjulsager a ajouté un cinquième but en début de deuxième période (49e). Saint-Trond a tardé pour finalement venir à bout de Meux, qui évolue en deuxième division amateur, 1-0. Les Trudonnaires ont attendu la 83e minute pour marquer le but libérateur grâce à Kaya. Ces trois clubs rejoignent le Standard, Seraing, Oud-Heverlee Louvain, Deinze, l'Union, le Cercle, Malines, Zulte Waregem et Ostende au prochain tour de la compétition en attendant le dernier duel entre le Patro Eisden et le Club de Bruges mercredi soir. Jeudi, les trois derniers matches détermineront les dernières équipes qui complèteront le tableau des huitièmes de finale. (Belga)