Coupe de Belgique - L'Union, Malines, Ostende, le Cercle et Zulte Waregem poursuivent l'aventure

L'Union a pulverisé Cappellen, pensionnaire de D2 amateurs, 1-7. Après avoir concédé le but d'ouverture d'El Madani (28e), l'Union n'a fait qu'une bouchée de Cappellen avec un doublé d'Adingra (40e et 69e), un doublé d'El Azzouzi (52e et 57e) et un autre de Nilsson (62e et 73e), avant le dernier but de Puertas (83e). Le Cercle de Bruges a disposé du Beerschot, 3-1. Denkey a donné l'avantage aux Brugeois (4e) et Verlinden lui a répondu avant le repos (44e), mais Ueda (46e) et Denkey (49e) ont redonné une avance décisive au Cercle dès la reprise. Malines a écrasé Lokeren-Tamise sur son propre terrain, 0-5. Les Malinois ont pu compter sur Schoofs (21e) et Malede à deux reprises (42e et 51e), avant que Da Cruz (61e) et Van Hecke (87e) n'alourdissent le score. Zulte Waregem a assuré en s'imposant par le plus petit écart à Lommel, 0-1. Gano a été l'homme de la rencontre pour Zulte, en inscrivant l'unique but à la 69e minute. Ostende n'a pas laissé sa chance à Thes Sport et a remporté le match 1-4. Les Côtiers ont pris trois buts d'avance via Ambrose (55e), Atanga (64e) et Batzner (76e) avant une réplique de Vanaken (79e). Berte a inscrit le dernier but d'Ostende (88e). Mardi, le Standard, Seraing, Oud-Heverlee Louvain et Deinze avaient déjà décroché leur ticket pour les huitièmes de finale. Mercredi soir, avec l'Union, le Cercle, Malines, Zulte Waregem et Ostende, quatre autres équipes les rejoindront avant les trois dernières rencontres des seizièmes de finale, jeudi. (Belga)