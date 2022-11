Coupe de Belgique - Un doublé de Lang en prolongations délivre le Club de Bruges au Patro Eisden

Contre une équipe du Patro, pensionnaire de Nationale 1 qui a fièrement défendu ses chances, le Club de Bruges a tardé à trouver la solution. Les Blauw en Zwart n'ont pas dominé outrageusement un adversaire qui évolue deux échelons plus bas. En manque d'inspiration en première mi-temps, les champions de Belgique se sont exposés à quelques actions dangereuses des locaux en deuxième période, devant notamment compter à plusieurs reprises sur leur gardien, Simon Mignolet, pour préserver le zéro et emmener les siens vers les prolongations. Après plus de cent minutes de jeu, la solution est finalement venue des pieds de Noa Lang pour le Club. Le Néerlandais a conclu de bien belle manière un mouvement collectif avec une passe d'Odoi rabattue par Onyedika vers Vanaken qui a contrôlé le ballon avant de lancer Lang devant le gardien, l'ailier concluant l'action d'un petit lob (0-1, 104e). Avec un Patro toutes voiles dehors, le même Noa Lang a doublé la mise quelques secondes avant le coup de sifflet final, parti en profondeur depuis le milieu de terrain sur un service de Nielsen pour à nouveau remporter son duel face à Belin (0-2, 118e). Jeudi soir, trois rencontres détermineront les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Pour l'instant, le Standard, Seraing, Louvain et Deinze mardi, l'Union, le Cercle, Malines, Zulte Waregem, Ostende, La Gantoise, Saint-Trond et Genk ce mercredi soir ont déjà validé leur ticket pour le prochain tour avec Bruges. (Belga)