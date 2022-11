Grève générale - Le réseau Tec fortement perturbé

(Belga) Le réseau du Tec est fortement perturbé mercredi matin en raison de la grève générale organisée à l'appel de la CSC et de la FGTB, notamment pour revendiquer un plafonnement des prix de l'énergie et s'opposer à la norme salariale.

A Charleroi, la circulation des bus et métros est à l'arrêt, indique le Tec régional sur le site du transporteur wallon à 6h30. Sur la zone de Liège-Verviers, une majorité de lignes est l'arrêt. Seuls les bus 57, 64, 65, 73, 95, 144, 149, 165, 249, 265, 339, 342, 362, 378, 389, 390, 394, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 442, 465, 495, 496, 713, 724, 727, 728, 746, 747, 748, 749, 795, 825, 845, 848, 948, E20 et E23 circulent normalement. Les autres trajets sont soit perturbés (24 lignes), soit supprimés. Plusieurs trajets sont également supprimés pour le Tec Namur-Luxembourg tandis que le réseau dans le Hainaut est qualifié de "fortement perturbé". La liste des lignes concernées est disponible sur le site du Tec. Plusieurs dizaines de lignes sont également affectées dans le Brabant wallon. "Certains circuits de transport scolaire vers l'enseignement ordinaire et spécialisé sont également impactés par cette grève nationale", précise également l'entreprise de transport public dans un communiqué. Dans tous les cas, le Tec recommande de prévoir un autre moyen de se déplacer que son réseau en ce jour de grève générale. Les transports en commun sont également perturbés à Bruxelles, où seule la ligne de métro 1 (prolongée jusqu'Erasme) circule, ainsi que quelques lignes de bus et de trams. Sur le rail, le mouvement de grève a démarré mardi à 22h00. La SNCB a élaboré un service alternatif, prévoyant qu'un train sur quatre environ circule. (Belga)