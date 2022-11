La Liga - Barcelone s'impose à 10 à Osasuna, Lewandowski et Piqué exclus

Mené dès la 6e minute à la suite du but de David Garcia, le Barça voyait Lewandowski écoper de deux cartes jaunes en 20 minutes (11e et 31e). A la mi-temps, Gerard Piqué, qui commençait sur le banc le dernier match de sa carrière professionnelle, montait sur la pelouse pour protester auprès de l'arbitre Gil Manzano et recevait une carte rouge. Malgré l'infériorité numérique, Barcelone parvenait à renverser la situation en seconde période grâce à Pedri (48e) et à une tête spectaculaire de Raphinha (85e). Ce 5e succès consécutif permet à Barcelone (37 points) de compter provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid, qui reçoit Cadix jeudi. Osasuna (23 points) est sixième. (Belga)