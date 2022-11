La ministre Lahbib se rendra au Qatar pour le premier tour de la Coupe du monde

(Belga) La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) se rendra à la Coupe du monde au Qatar lors de la phase de groupes avec un "message fort et clair" sur les conditions de travail et les droits humains, en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBTQI+. Le kern a pris cette décision mercredi.

L'organisation de la Coupe du monde de football au Qatar a déjà fait couler beaucoup d'encre en raison d'aspects extra-sportifs, au sujet notamment du sort des nombreux travailleurs migrants décédés lors de construction des stades. Le pays organisateur est également accusé d'appliquer des lois liberticides pour les femmes et les personnes LGBTQI+. Le cabinet ministériel restreint (kern) a convenu mercredi que la ministre Lahbib se rendrait à l'un des matches de groupe des Diables rouges. "La Belgique reste stricte et exigeante sur le respect des droits humains et des conditions de travail, mais si nous voulons que les choses évoluent, nous devons soutenir le Qatar dans ses efforts pour améliorer ces conditions", déclare la ministre. Rompre le dialogue n'arrangera pas la situation, ajoute Hadja Lahbib. "Nous devons aller au Qatar et poursuivre le dialogue, soutenir les efforts qu'ils font et leur demander d'aller plus loin dans les réformes." Selon la ministre des Affaires étrangères, ne pas y aller reviendrait aussi à isoler la Belgique sur la scène internationale. "Parce que tous les autres pays qualifiés, y compris nos voisins européens, enverront des représentants de haut niveau." Le Qatar constitue par ailleurs un partenaire important de la Belgique sur le plan économique et géopolitique, poursuit la ministre. "Le Qatar est l'un de nos principaux fournisseurs de gaz. C'est aussi un pays sur lequel nous avons pu compter lorsque nous avons dû rapatrier nos ressortissants d'Afghanistan" après la prise de pouvoir des talibans. (Belga)