Le prochain sommet de l'Otan aura lieu les 11 et 12 juillet 2023 à Vilnius

(Belga) Le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Otan aura lieu les 11 et 12 juillet 2023 à Vilnius, en Lituanie, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

"La réunion de Vilnius sera l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement alliés de convenir de nouvelles mesures pour renforcer notre dissuasion et notre défense et d'examiner les augmentations importantes des dépenses de défense, ainsi que de poursuivre notre soutien à l'Ukraine", a-t-il indiqué dans un communiqué. "Nous faisons face à l'environnement de sécurité le plus complexe et le plus imprévisible depuis la (fin de la) Guerre froide", en 1989, a ajouté M. Stoltenberg. (Belga)