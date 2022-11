Près de 80% des entreprises provisionnent pour mieux rémunérer les nouvelles recrues

(Belga) Pour se positionner face à la pénurie de talents, près de huit entreprises sur 10 dégagent un budget supplémentaire pour offrir aux candidats un salaire plus élevé que celui des travailleurs actuels, ressort-il mercredi d'une enquête menée par Acerta et la KU Leuven auprès d'un peu plus de 400 CEO ou responsables RH en Belgique.

Selon l'enquête, les personnes qui postulent à un poste de cadre moyen ou de management supérieur sont les plus susceptibles de décrocher un meilleur salaire. En outre, 43% des responsables sondés se disent disposés à offrir des avantages en plus. Pour Acerta et la KU Leuven, si la stratégie des entreprises pour attirer les talents est compréhensible, c'est loin d'être une bonne idée. "Des négociations ad hoc minent la motivation de l'ensemble de l'équipe. De plus, le fait que près de la moitié des travailleurs belges (45%) ne savent pas sur la base de quels critères leur employeur détermine le salaire, comme l'a démontré une précédente enquête d'Acerta, révèle qu'il existe un manque de transparence en matière de rémunération dans nos entreprises." Selon 34% des travailleurs, une politique salariale opaque n'est d'ailleurs pas motivante, relèvent Acerta et la KU Leuven. D'après l'enquête, seuls 21% des responsables et RH en sont conscients. (Belga)