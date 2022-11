Zone basse émission: Bruxelles n'emboîtera pas le pas de la Wallonie - A. Maron

(Belga) La Région bruxelloise n'emboîtera pas le pas de son homologue wallonne en reportant l'une ou l'autre étape de mise en oeuvre de la zone basse émission progressivement mise en place dans la capitale depuis 2018, a indiqué mercredi le ministre de l'Environnement et de la Transition climatique Alain Maron (Ecolo).

La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), a annoncé mardi sur LN24 qu'elle proposerait au gouvernement régional de décaler à 2025 l'interdiction, en Wallonie, des véhicules sans Euronorme, sous Euronorme 1 - prévue en 2023 - et sous Euronorme 2 - prévue en 2024. Le reste du calendrier est maintenu, a-t-elle ajouté. D'après la ministre, cette décision aura un impact minime sur la qualité de l'air puisqu'elle ne concerne que 4.500 ménages - 0,31% des véhicules en circulation - mais elle aura un impact économique fort sur les personnes concernées qui n'ont pas, en pleine crise, les moyens de racheter un véhicule, a expliqué la ministre. Interrogé mercredi par la députée MR Anne-Charlotte d'Ursel sur les intentions de la Région bruxelloise en la matière, dans le contexte de la crise actuelle, le ministre Maron a indiqué que Bruxelles continuait "à avancer avec un arsenal de mesures d'accompagnement" dans la mise en oeuvre des étapes programmées jusqu'en 2025 et au-delà. "C'est la seule manière de ne plus être dans le monde où l'on découvre étude après étude l'impact de la pollution automobile sur la santé... Pour sortir de ce monde, il faut aller jusqu'au bout de la zone basse émission", a-t-il insisté à l'occasion de la séance plénière du parlement bruxellois. (Belga)