Coronavirus - La Chambre approuve le petit chômage pour la vaccination

Ce droit n'était plus d'application depuis le 30 juin dernier. Approuvé en conseil des ministres le 30 septembre, le texte approuvé jeudi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre et ce jusqu'au 31 décembre inclus. Si les circonstances l'exigent, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pourra reporter cette date de fin de vigueur au plus tard au 31 mars 2023. Le travailleur dispose également de ce droit pour accompagner un enfant mineur qui vit avec lui, pendant le temps nécessaire pour faire vacciner cet enfant ou pour accompagner une personne majeure handicapée ou sous tutelle, qu'il s'agisse de son propre enfant ou d'une personne dont il est le tuteur légal, pendant le temps nécessaire. Afin d'avoir droit à la rémunération, le travailleur doit informer son employeur au préalable et immédiatement dès qu'il connaît le moment ou le créneau horaire de la vaccination. À la demande de l'employeur, le travailleur doit en fournir la preuve. Il doit utiliser ce congé uniquement dans le but pour lequel il est accordé. (Belga)