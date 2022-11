Depuis la Colombie, appel international à un "cadre légal" pour "toutes les drogues"

"L'unique espoir que nous avons en ce moment, c'est la Colombie. Le président Petro (...) peut montrer l'exemple pour d'autres pays d'Amérique Latine (...) pour qu'ils reconsidèrent leurs politiques profondément conservatrices, rétrogrades et inutiles en la matière", a déclaré mercredi à l'AFP l'ancien président mexicain Ernesto Zedillo (1994-2000) lors de la présentation du rapport intitulé "Colombie: le chemin vers une régulation juste". Après les cent premiers jours du gouvernement de gauche de Gustavo Petro, le groupe international et indépendant appelle dans ce rapport à la définition "d'un cadre légal de toutes les drogues qui actuellement sont considérées comme illicites, à commencer par le cannabis, suivi par la feuille de coca et la cocaïne". Réunis à Bogota, les membres de ce groupe ont appuyé la proposition du chef de l'Etat colombien d'en finir avec l'approche répressive soutenue depuis un demi-siècle par les Etats-Unis. "La Colombie a été la plus grande victime de toutes les victimes de cette politique de prohibition" depuis "la guerre déclarée par le président Nixon" (1969-1974) contre les drogues, qui a été "un désastre total", a ainsi commenté l'ancien président colombien (2010-2018) et prix Nobel de la paix Juan Manuel Santos. M. Santos a reconnu que sa politique d'éradication des cultures de drogues avait échoué et il a assuré que "la consommation et le trafic de drogue ne pourront jamais être éliminés, mais ils peuvent être minimisés et contrôlés". (Belga)