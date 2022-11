Eurocoupe FIBA - Namur subit une troisième défaite de rang à Fribourg

Après deux défaites face aux Luxembourgeoises de Dudelange et les Portugaises de Benfica, les Namuroises ont connu un début de match difficile et ont été menées de 12 points au repos (32-20). Les joueuses de Jose Araujo ont eu un sursaut d'orgueil dans le troisième quart-temps (44-37) avant de craquer dans les dix dernières minutes. Aaliyah Wilson a terminé meilleure marqueuse de la rencontre côté namurois avec 18 points en plus de 8 rebonds et 3 assists. Passée par Namur, Courtney Range a elle inscrit 24 points pour Fribourg Au classement, Namur reste à la 4e et dernière place du groupe G avec 3 points, le même total que Dudelange qui se rend à Benfica jeudi à 22h00. Fribourg prend donc provisoirement la tête du groupe avec 5 points, un de plus que Benfica, 2e. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes de chaque Conférence (1 et 2) sont qualifiés pour les 16es de finale. (Belga)