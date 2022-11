Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure s'inclinent en double, l'Australie l'emporte 3 à 0

(Belga) Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure se sont inclinées dans le double, disputé pour l'honneur, lors du dernier match de la Belgique face à l'Australie en phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis jeudi à Glasgow (Écosse). Le duo a été battu par Storm Sanders (WTA 10 en double) et Samantha Stosur (WTA 20 en double) 6-4, 6-3.

Battue 2 victoires à 1 par la Slovaquie mercredi et 3 à 0 par l'Australie jeudi, la Belgique est éliminée. Déjà hors concours après la perte du deuxième match et la perte ensuite du deuxième set lors de la rencontre d'Élise Mertens qui a fini par abandonner face à Alja Tomljanovic, la Belgique de Johan Van Herck n'a pu sauver l'honneur dans le double. Tracassée par des douleurs à l'épaule droite, raison de son abandon, Élise Mertens avait laissé sa place à Ysaline Bonaventure (WTA 299 en double) pour faire la paire avec Kirsten Flipkens (WTA 30). Plus tôt dans la journée, pour son retour à la compétition, Alison Van Uytvanck s'était inclinée face à Storm Sanders en ouverture de cette seconde rencontre belge du groupe B. Absente du circuit pour une blessure au dos depuis l'US Open début septembre, Alison Van Uytvanck, 28 ans, 54e mondiale, en manque de rythme, a été surprise par la 237e joueuse du monde, sur un double 6-2 en 1 heure 13 minutes. La numéro 1 belge, 26 ans, 29e joueuse du monde, avait ensuite jeté l'éponge dans le troisième set face à l'Australienne de 29 ans alors qu'elle était menée 4-6, 6-4, 3-0 après 1 heure et 53 minutes. Seuls les vainqueurs des quatre groupes de trois se qualifient en effet pour les demi-finales. L'Australie d'Alicia Molik y sera opposée au gagnant du groupe C qui réunit l'Espagne, le Kazakhstan et la Grande-Bretagne. (Belga)