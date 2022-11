Météo - Temps doux et ensoleillé dans l'ensemble jeudi

(Belga) Les rayons du soleil illumineront la matinée de jeudi dans la plupart des régions, sauf en Ardenne et en Lorraine belge, où de la brume, des nuages bas et du brouillard seront présents et se montreront par endroits tenaces, indique l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, le temps restera souvent ensoleillé avec quelques voiles d'altitude à partir de l'ouest. Il fera doux avec des maxima de 10°C en haute Ardenne à 14 ou 15°C en Basse et Moyenne Belgique.

Le ciel sera dans l'ensemble serein ou peu nuageux en soirée et dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi. Dans le sud du pays, de la brume, des nuages bas ou du brouillard se formeront assez rapidement, tandis que de la grisaille apparaîtra éventuellement dans les autres régions. Les minima oscilleront entre 2 et 7°C dans le sud du pays et entre 5 et 9°C ailleurs. Vendredi, le temps sera de nouveau ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. Nuages bas, brumes et brouillards ne sont pour autant pas exclus par endroits en Ardenne. Les maxima seront compris entre 9 ou 10°C dans le sud du pays et 14 à 15°C en plaine. (Belga)