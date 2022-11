Mondial 2022: Des joueurs de la sélection américaine premiers arrivés au Qatar

Leur vol Qatar Airways en provenance de New York a été parmi les premiers à utiliser la nouvelle partie de l'aéroport qui a ouvert ses portes jeudi, selon un photographe de l'AFP. "Team USA", dirigée par l'Américain Gregg Berhalter depuis décembre 2018, entrera dans la compétition contre le pays de Galles le 21 novembre dans le groupe B, avant d'affronter l'Angleterre le 25 novembre. Son match le plus attendu l'opposera à l'Iran, son ennemi juré sur la scène internationale, le 29 novembre. Les 26 joueurs et le staff américains vont être logés à l'hôtel Marsa Malaz Kempinski, sur l'île artificielle The Pearl (La Perle), dans le nord de Doha. Ils s'entraîneront sur un terrain du club d'Al-Gharafa, à une quinzaine de kilomètres. Il s'agit de la onzième participation des Américains, 16e au classement FIFA, à une Coupe du monde, avec pour meilleur résultat une troisième place en 1930, la première depuis 2014. Ces derniers jours, des membres du staff de l'Argentine et du Japon sont également arrivés au Qatar. (Belga)