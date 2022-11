Belgian Lions - Manu Lecomte rejoindra Israël et Hapoel Eliat après la fenêtre internationale

Engagé avec la Belgique en qualifications pour la Coupe du monde 2023, Manu Lecomte évoluait la saison dernière avec le club lituanien de Jonavos. Auteur de 4 pts, 3 assists et 3 rebonds en 17 minutes vendredi lors de la défaite de la Belgique en Turquie (86-52), Lecomte jouera encore contre la Grèce lundi à Mons-Hainaut avant de prendre le chemin d'Israël. Après une saison à Prienai, en Lituanie, en 2020-2021 (14.9 points, 2.1 rebonds et 5.1 passes de moyenne en 15 matchs), Manu Lecomte avait rallié le club promu de Jonavos où il a affiché une moyenne de 15,9 points et 4,7 passes décisives par match. Le Bruxellois, 27 ans, est notamment passé par l'Université de Baylor (États-Unis), Pau-Lacq-Orthez (France) ou Francfort (Allemagne). Hapoel Eliat est lanterne rouge de son championnat avec une victoire en cinq rencontres. Manu Lecomte rejoint en Israël Andy van Vliet, un autre Belgian Lion, qui porte lui le maillot de Bnei Hertzeliya, 9e (2 victoires, 3 défaites). (Belga)