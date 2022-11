Bolivie: 4 morts et 178 blessés depuis le début des manifestations

Il y a "quatre personnes décédées (...), un cas de viol collectif (...) et nous avons 178 rapports de blessures", a déclaré la Secrétaire générale de la présidence, Maria Nela Prada, lors d'une conférence de presse. Un seul décès avait jusqu'ici été annoncé par les autorités, celui survenu le 22 octobre lors du déclenchement des manifestations pour exiger un recensement anticipé. Le recensement sert à recalculer la répartition des sièges au Parlement et les ressources publiques. Or la région de Santa Cruz, la locomotive économique de la Bolivie et la plus peuplée, gouvernée par l'opposition de droite, estime être défavorisée par un recensement obsolète datant d'il y a plus de 10 ans. Deux décès sont les conséquences de bagarres de rue entre partisans pro-gouvernementaux et opposants. Les deux autres sont survenus lors d'accidents sur des barricades érigées pour bloquer les routes. La proche collaboratrice du président de gauche Luis Arce a exhorté les autorités judiciaires à "agir rapidement pour que justice soit faite et que ces événements ne se reproduisent plus jamais". Les manifestants exigent que le recensement soit mené d'ici à 2023, alors que le gouvernement estime que les conditions techniques ne sont pas réunies avant 2024, soit un an avant la prochaine présidentielle. Gouvernement et opposition ont initié un dialogue qui a échoué cette semaine. La ville de Santa Cruz, qui compte près de 2 millions d'habitants, est isolée du reste du pays avec des barrages routiers sur toutes les voies de communication. (Belga)