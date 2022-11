Coupe du monde d'escrime - Aucune épéiste belge n'accède au tableau final du "Glaive de Tallinn"

Solane Beken (FIE 760) a terminé 2e de la poule 6 après avoir enregistré cinq victoires sur six assauts. Directement placée dans le tableau préliminaire de 128, elle a cédé 15-11 devant la Hongroise Tamara Gnam (FIE 136). Elle se classe au 104e rang. Dans la poule 30, Anne Bultynck (FIE 208) signa deux succès (sur 6) suffisant pour défier et battre 15-14 la Suédoise Elvira Martensson dans le tableau de préliminaire de 256. La Chinoise Sihan Yu (FIE 35) s'est ensuite montrée trop forte (15-5). Bultynck termine à la 159e place. Aube Vandingenen (FIE 111) a subi quatre défaites sur six assauts dans la poule 1 et a terminé 5e sur 7. Dans le tableau préliminaire de 128, elle a perdu 15 touches à 12 face à l'Estonienne Julia Beljajeva (FIE 74). Une élimination qui la place en 160e position finale. Emma Labro (FIE 552) n'a remporté qu'un assaut dans la poule 4 et s'est classée 6e sur 7 dans la poule 4, synonyme d'élimination et de 234e place sur 271 au classement final. (Belga)