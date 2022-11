Crise énergétique - Energie: l'Italie débloque 9 milliards supplémentaires contre la flambée des prix

Cette somme "provient de recettes fiscales extraordinaires", précise le communiqué, grâce à un troisième trimestre meilleur que prévu pour l'économie italienne. Le décret-loi adopté par le gouvernement prévoit ainsi des crédits d'impôt pour les entreprises et les diverses autres activités, comme bars, restaurants ou commerces, pour l'achat de gaz et d'électricité. Il prévoit également le maintien de la baisse des accises sur le carburant jusqu'au 31 décembre. Outre le volet prévoyant ces aides financières, le gouvernement de Giorgia Meloni a également décidé "en vue d'augmenter la production nationale de gaz naturel" d'autoriser de nouvelles concessions pour l'extraction du gaz en mer et d'augmenter les quantités de gaz extraites des concessions déjà opérationnelles. Ces 9,1 milliards d'euros de soutien du gouvernement Meloni aux familles et entreprises s'ajoutent aux 66 milliards d'euros que le gouvernement de son prédécesseur, Mario Draghi, avait déjà dépensé en 2022 avec le même objectif. Le budget de l'Italie en 2023 consacrera 21 milliards d'euros aux mesures de soutien aux ménages et aux entreprises face à l'envolée des prix de l'énergie, avait indiqué mercredi le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti. Pour dégager ces ressources supplémentaires à financer par de la dette, le ministre a relevé la prévision de déficit public du pays pour 2023 à 4,5% du PIB, contre 3,4% prévu en septembre par le gouvernement Draghi. Il y a un mois, le patronat italien avait cependant réclamé pour 2023 des mesures d'aide de "40 à 50 milliards d'euros" pour éviter la faillite de "milliers d'entreprises" et la perte de "centaines de milliers d'emplois". (Belga)