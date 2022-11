Des restes d'un laboratoire de drogue de synthèse découverts à Bocholt

Il s'agissait d'une dizaine de futs contenant une substance chimique issue de la fabrication de drogue et de plusieurs sacs de matériel de laboratoire, abandonnés dans la Kanonweg à Bocholt, une commune située à proximité de la frontière néerlandaise, selon le parquet de Hasselt. C'est la police de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) qui a fait la découverte, sur la base d'informations sur la présence de ces futs. Les pompiers de la zone Nord-Limbourg sont intervenus, tout comme la Protection civile, qui a évacué les futs et les sacs. (Belga)