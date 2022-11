F1 - GP du Brésil - Kevin Magnussen en pole pour la course sprint de samedi

Profitant de la pluie qui s'était invitée, le pilote danois, 30 ans, a créé la surprise et s'est montré le plus rapide de la séance des qualifications vendredi sur le circuit d'Interlagos (4,309 km) à Sao Paulo devançant le double champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique George Russell (Mercedes). Cette séance de qualifications détermine l'ordre de départ de la course sprint de samedi. Depuis deux saisons, le but de ces courses "sprint" est d'offrir du spectacle sur trois jours avec des qualifications le vendredi, qui définissent l'ordre de départ de cette course de 100km le samedi, qui elle-même définit la grille de départ du GP dimanche. Après l'Émilie-Romagne (24 avril) et l'Autriche (10 juillet), le Brésil accueille la dernière course sprint qualificative de la saison. Carlos Sainz a écopé lui d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ de dimanche. L'Espagnol de l'écurie Ferrari a en effet changé le moteur de sa monoplace, pour la sixième fois cette saison. Dès le quatrième changement de moteur, les pilotes sont pénalisés. Carlos Sainz est 6e au classement des pilotes. (Belga)