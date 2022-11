La Serbie avec six anciens de Jupiler Pro League, dont Mitrovic et Milinkovic-Savic

Passé par Anderlecht entre 2013 et 2015, Mitrovic a déjà inscrit 9 buts en 12 rencontres de Premier League cette saison avec Fulham. 'Mitrogoal' compte 76 caps avec la sélection serbe et a inscrit 50 buts. En attaque, Mitrovic sera entouré de l'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic et de celui de la Fiorentina Luka Jovic. Dans l'entrejeu, l'ancien joueur de Genk Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), le capitaine Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) et Filip Kostic (Juventus) seront chargés d'alimenter leurs attaquants. Vanja Milinkovic-Savic (Torino, ex-Standard), Stefan Mitrovic (Getafe, ex-Courtrai et Gand), Filip Mladenovic (Legia Varsovie, ex-Standard) et Filip Djurisic (Sampdoria, ex-Anderlecht) sont les quatre autres anciens de Jupiler Pro League dans la sélection de Dragan Stojkovic. Versés dans le groupe G, la Serbie y rencontrera successivement le Brésil (24 novembre), le Cameroun (le 28) et la Suisse le 2 décembre. La sélection: Gardiens: Vanja Milinkovic-Savic (Torino/Ita), Predrag Rajkovic (Majorque/Esp), Marko Dmitrovic (FC Séville/Esp) Défenseurs: Nikola Milenkovic (Fiorentina/Ita), Strahinja Pavlovic (Salzbourg/Aut), Milos Veljkovic (Werder Brême/All), Srdjan Babic (Almeria/Esp), Stefan Mitrovic (Getafe/Esp), Filip Mladenovic (Legia Varsovie/Pol), Strahinja Erakovic (Etoile rouge de Belgrade/Ser) Milieux: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/P-B), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio/Ita), Filip Kostic (Juventus/Ita), Sasa Lukic (Torino/Ita), Nemanja Gudelj (FC Séville/Esp), Ivan Ilic (Hellas Vérone/Ita), Nemanja Maksimovic (Getafe/Esp), Uros Racic (Braga/Por), Andrija Zivkovic (PAOK/Grè), Darko Lazovic (Hellas Vérone/Ita), Nemanja Radonjic (Torino/Ita), Marko Grujic (Porto/Por), Filip Djuricic (Sampdoria/Ita) Attaquants: Aleksandar Mitrovic (Fulham/Ang), Dusan Vlahovic (Juventus/Ita), Luka Jovic (Fiorentina/Ita). (Belga)