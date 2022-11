Les Belges à l'étranger - Dortmund et Thorgan Hazard s'inclinent 4-2 dans le duel des Borrusia à Mönchengladbach

Jonas Hofmann a porté Gladbach au commandement d'un tir du gauche (4e, 1-0) et Dortmund a répliqué par Julian Brandt, qui a également marqué du pied gauche (19e, 1-1). Cette égalisation n'a pas empêché Mönchenglabach de continuer à s'investir et sur un coup franc de Hofmann, Ramy Bensebaini s'est élevé plus haut que Jude Bellingham pour marquer de la tête (26e, 2-1). Le BVB a alors perdu sa cohésion et Marcus Thuram a mis le turbo pour aller battre Gregor Kobel (30e, 3-1). Dortmund n'a toutefois pas abdiqué et Nico Schlotterbeck, qui a vu atterrir devant lui un ballon repoussé par Jan Olschowsky, a réparé son erreur sur le troisième but de Mönchengladbach (41e, 3-2) On jouait depuis 40 secondes à peine en seconde période quand Kouadio Kone a frappé victorieusement du droit d'environ vingt mètres (46e, 4-2). La victoire des Poulains aurait pu être plus large si Thuram s'était montré plus efficace. Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam et Twente ont partagé lors du match d'ouverture de la 14e journée (1-1). Sem Steijn a ouvert la marque pour les Tukkers (63e) et Arno Verschueren a égalisé (71e) avant de quitter la pelouse (90e+1). Jason Eyenga-Lokilo est resté sur le banc du Sparta. Au classement, Twente est 4e (27pts) et Sparta 6e (24pts). En Italie, Empoll, avec Koni De Winter à partir de la 85e, s'est imposé 2-0 face la Cremonese. Nicolo Cambiaghi (46e) et Fabiano Parisi (88e) ont inscrits les buts des Toscans, qui se retrouvent au 12e rang (17pts) La Cremonese est 18e (7pts). (Belga)