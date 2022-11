NBA - Portland poursuit sur sa lancée, Atlanta repousse Philadelphie

Malgré les absences de Damian Lillard et Jusuf Nurkic, les Blazers ont pu se reposer sur les 27 points de Jerami Grant pour venir à bout des Pelicans où seul Zion Williamson s'est mis en évidence avec 29 points. Un neuvième succès en douze matches pour Portland qui permet à la franchise de l'Oregon de consolider sa deuxième place de la conférence Ouest derrière la surprenante équipe d'Utah. Dans la conférence Est, Atlanta a lui remporté l'affiche de la soirée face à Philadelphie, à la traîne en ce début de saison. Les Hawks ont pu compter sur leur meneur Trae Young, auteur de 26 points, mais aussi sur le solide double-double de Clint Capela (18 points, 20 rebonds). Côté Sixers, toujours privés de James Harden, Joel Embiid a également signé un double-double avec 26 points et 13 rebonds. Grâce à cette huitième victoire cette saison, Atlanta remonte à la 4e place de la conférence Est devant Toronto et Washington, qui a pris la mesure de Dallas (113-105) malgré les absences de Bradley Beal et Kristaps Porzingis. Les Sixers occupent eux la 11e place à l'Est devant Miami qui a émérgé en prolongations face à Charlotte (117-112). (Belga)