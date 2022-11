Nyrstar relance sa fonderie de zinc aux Pays-Bas

La fonderie continuera à fonctionner "de manière limitée", a précisé Nyrstar dans un communiqué. La question de l'éventuelle reprise totale des activités de l'usine dans les semaines à venir dépendra des conditions de marché, "qui restent extrêmement difficiles", a ajouté le groupe. La fonderie néerlandaise est l'une des plus importantes d'Europe, avec une capacité maximale de 315.000 tonnes de zinc par an. L'usine a fonctionné à capacité réduite pendant un certain temps, jusqu'à ce que, début septembre, elle soit mise en mode veille, une procédure normalement utilisée pour les travaux d'entretien. Le personnel, soit quelque 430 personnes, a été entre-temps chargé d'exécuter d'autres tâches comme l'entretien des installations. Nyrstar a été créée en 2007 lorsque la société belge Umicore s'est séparée de son activité de raffinage de zinc et d'alliages et l'a fusionnée avec le groupe australien Zinifex. Nyrstar est ainsi devenu l'un des géants mondiaux du zinc, avant d'être reprise par Trafigura. Le siège social de Nyrstar, qui possède des exploitations minières, des fonderies et d'autres opérations situées en Europe, aux États-Unis et en Australie et emploie environ 4.000 personnes, est installé à Budel-Dorplein. (Belga)