Un vendredi ensoleillé annonciateur d'un week-end radieux

(Belga) Le temps restera sec et ensoleillé vendredi après-midi avec quelques nuages d'altitude. Le thermomètre atteindra 11°C en Hautes Fagnes et jusqu'à 15 °C ailleurs. Le vent de sud sera faible ou modéré, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures chuteront drastiquement durant la nuit pour atteindre de 0 à 9°C. Dans certaines vallées ardennaises, des valeurs négatives seront même possibles. Les nuages d'altitude seront repoussés par un vent faible et des bancs de brouillards feront leur apparition.

Ces derniers disparaitront samedi matin pour laisser leur place à l'astre solaire qui sera de nouveau bien présent, malgré quelques nuages élevés. Les maxima iront de 12 à 17°C sous un vent toujours faible. Celui-ci deviendra parfois modéré durant la soirée et la nuit de samedi à dimanche et le brouillard fera son retour localement. Le mercure chutera pour se retrouver de nouveau entre 0 et 9°C. Le temps de la journée de dimanche sera très similaire à celui de samedi avec du soleil, quelques nuages d'altitude et des maxima entre 13 et 17°C. Du brouillard et des nuages bas pourraient être présents en matinée. (Belga)