Une habitation détruite par le feu dans le Tournaisis

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, vers 22h45, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée le long de la rue Maraîche à Estaimpuis. Deux autopompes, deux camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement, venant des casernes de Tournai et d'Évregnies, ont été dépêchés sur les lieux. "À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée et les occupants étaient dehors", explique le capitaine Harold Vaskens qui a dirigé l'intervention. Le feu a pris au niveau d'une voiture qui était stationnée dans le garage de la maison, puis s'est rapidement propagé à la toiture via une trappe. C'est lorsque l'électricité s'est coupée que les occupants, un couple âgé d'une cinquantaine d'années, se sont rendu compte que leur maison était en feu et ont alerté les services de secours. Tous deux sont indemnes. "Dans l'habitation, seule une pièce a été préservée. Tout le reste a été détruit par les flammes. Cette maison est totalement inoccupable. Les habitations qui étaient de part et d'autre de la maison en feu ont été préservées", indique encore l'officier. (Belga)