WRC - Rallye du Japon - Thierry Neuville glisse la 2e place après une deuxième journée écourtée

(Belga) Thierry Neuville (Huyndai) occupe désormais la 2e place du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC, au terme de la deuxième journée vendredi.

En tête du rallye après la première boucle de la journée, Neuville a débuté la seconde boucle avec le 2e temps de l'ES5 avant de signer le 5e chrono de l'ES6, la dernière spéciale d'une deuxième journée écourtée avec l'annulation de l'ES3 et l'ES7. Dans l'ES2 en début de journée, la course a dû être interrompue après que la voiture de l'Espagnol Dani Sordo ait pris feu. Sordo et son co-pilote ont pu sortir indemne de la voiture avant l'annulation de l'ES3. L'ES7 a elle été annulé après que l'Irlandais Craig Breen (Ford) ait endommagé un rail de sécurité. Au classement général de ce dernier rallye de la saison, Neuville pointe à la 2e place à 3 secondes du Britannique Elfyn Evans (Toyota). Le Finlandais Kalle Rovaneperä (Toyota), déjà assuré du titre de champion du monde, est 3e à 5.1 secondes. Samedi, sept spéciales seront au programme des pilotes avant les cinq dernières spéciales dimanche. (Belga)