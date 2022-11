Challenger Pro League - Deinze ne peut faire mieux que 0-0 à Jong Genk

(Belga) Seule équipe non membre de l'élite à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique après avoir éliminé Eupen (3-0) mardi, Deinze espérait bien surfer sur sa vague de succès (3 de rang) en se rendant samedi chez Jong Genk. Sans doute un peu émoussés, les Flandriens n'ont pu faire mieux que 0-0.

Après 13 rencontres, Deinze possède 15 points et reste 9e de la Challenger Pro League. Les Espoirs de Genk, après ce 9e point de la saison, quittent la 12e et dernière place provisoirement aux dépens de Virton qui en compte aussi 9 et se rend au Beerschot en soirée. (Belga)