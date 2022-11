DP World Tour - Thomas Detry prend la tête en Afrique du Sud à l'issue du 3e tour

La journée de samedi aura été idyllique pour le Bruxellois de 29 ans qui aura d'abord achevé son 2e tour, interrompu la veille, en rentrant une carte de 67. Il a récidivé lors du troisième tour bouclé aussi en 67 coups à 5 sous le par avec sept birdies - deux pour débuter et trois d'affilée pour conclure son parcours - contre deux bogeys. Dixième samedi matin, Thomas Detry profite de sa belle forme pour s'installer aux commandes avec le Danois Rasmus Höjgaard, 21 ans, qui compte aussi un total de 207 coups grâce à trois scores de 69, avant le dernier parcours dimanche. Les Sud-Africains Branden Grace et Thristan Lawrence partagent la 3e place à un coup. Lawrence a signé la meilleure carte du jour en 65 coups. Deuxième du Butterfield Bermuda Championship le 31 octobre dernier, un tournoi du PGA Tour, Thomas Detry, 81e mondial, est revenu sur le circuit européen pour y disputer ce rendez-vous sud-africain avec l'espoir d'y assurer sa place pour la finale du DP World Tour à Dubaï, aux Émirats arabes unis, doté de 10 millions de dollars, du 17 au 20 novembre, réservé au top 60 du classement du DP World Tour. Thomas Detry est 60e, mais les projections de l'organisateur samedi le place en 14e position, et Thomas Pieters 6e. Thomas Detry est toujours à la recherche de sa première victoire sur le circuit européen. (Belga)