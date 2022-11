FIA WTCR - Double abandon pour Gilles Magnus à Bahreïn

L'avant-dernier rendez-vous du championnat sera rapidement à oublier pour Magnus, qui y était arrivé en quatrième position du classement. Mais que ce soit dans la Course 1 du vendredi ou la Course 2 du samedi, le pilote de l'équipe belge Comtoyou n'a pas terminé le premier tour. Il a tout d'abord été pris dans un accrochage avec plusieurs voitures en Course 1 avant de rater son freinage et d'accrocher son équipier, le Marocain Mehdi Bennani en Course 2. Les courses ont été respectivement remportées par l'Espagnol Mikel Azcona et le Hongrois Norbert Michelisz (Hyundai). La dernière manche de la saison aura lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, du 25 au 27 novembre. (Belga)