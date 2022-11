Invasion de l'Ukraine - La Russie restreint la navigation dans le détroit de Kerch, selon la Turquie

(Belga) La Russie ne permettra plus aux navires chargés à l'étranger de passer par le détroit de Kerch pour se rendre en mer d'Azov, ont rapporté samedi des sources turques.

"Le passage des navires chargés hors du territoire russe par le détroit de Kertch au nord a été interdit", a annoncé samedi sur Twitter le bureau en charge du ministère turc des Transports. La mer d'Azov est une mer intérieure commune à la Russie et à l'Ukraine et n'est reliée à la mer Noire au sens large que par le détroit de Kerch. Début octobre, un pont d'importance stratégique traversant le détroit de Kerch et menant à la péninsule de Crimée annexée par la Russie a été gravement endommagé. Moscou a parlé d'un "acte de terrorisme", accusant l'Ukraine. Kiev n'a jamais admis une quelconque implication. (Belga)