Jupiler Pro League - Charleroi-Malines définitivement arrêté à cause des fumigènes des supporters carolos

Les supporters carolos ont commencé par perturber le début de rencontre en lançant des balles de tennis et des fumigènes sur le terrain pour protester contre les derniers résultats de leur équipe. Après 14 minutes de jeu, la rencontre a cette fois été interrompue pendant 10 minutes pour des nouveaux jets de fumigènes des supporters carolos. Les supporters du Sporting ont récidivé après 67 minutes en relançant des fumigènes, forçant l'arbitre Jasper Vergoote à mettre un terme définitif à la rencontre, qui devrait déboucher sur une défaite par forfait des Zèbres. Après la première interruption de la rencontre, les Carolos ont pourtant dominé la rencontre, se créant plusieurs occasions franches en première période via Ali Gholizadeh (21e) et Jackson Tchatchoua (43e). Les Zèbres ont ensuite pris l'avance en début de seconde période via Nadhir Benbouali (52e). Un but qui n'a pas été célébré par le kop carolo. Les joueurs de Frank Defays, qui a assuré l'interim pour la dernière fois samedi soir, ont poursuivi leur domination mais leurs supporters en ont décidé autrement en provoquant l'arrêt définitif de la rencontre en lançant de nouveau des fumigènes sur la pelouse. Des incidents qui rappellent ceux du Clasico entre le Standard et Anderlecht le 23 octobre dernier, définitivement arrêté après 63 minutes par des jets de fumigènes de supporters anderlechtois. (Belga)