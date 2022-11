Policier tué à Schaerbeek - Pas de la violence volontaire dans le dossier cité par le SLFP, selon le ministre

Plus tôt dans la journée, le syndicat avait accusé Vincent Van Quickenborne de mentir quand il évoque une politique de tolérance zéro vis-à-vis de ces actes. Le SLFP pointait ainsi un courrier de la section courtraisienne du parquet de Flandre occidentale disant avoir classé un dossier dans lequel un policier avait été blessé au genou. "J'ai eu un contact avec le procureur de Flandre occidentale qui m'a fait savoir que ce dossier concernait un homme ivre qui faisait du grabuge. Quand la police est arrivée pour l'interpeller, un agent est tombé. On est donc dans le cadre d'un accident de travail survenu alors que le policier tentait de maîtriser l'individu", a expliqué le ministre. "La directive instaurée en novembre 2020 vise la protection des policiers en cas de violences, plus particulièrement face aux coups et aux blessures entraînant au moins un jour d'arrêt de travail. Dans ce cas, les actes commis doivent systématiquement être poursuivis", a-t-il encore rappelé. (Belga)