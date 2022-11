Policier tué à Schaerbeek - Une très longue haie d'honneur pour la sortie d'hôpital du policier blessé à Schaerbeek

Jason P., âgé de 23 ans, a pu sortir de l'hôpital samedi après-midi. Il a été accueilli par de très nombreux collègues, venus saluer son courage et lui souhaiter un prompt rétablissement. Jeudi soir, Jason P. et son collègue Thomas M., deux policiers de la zone de police Bruxelles-Nord, patrouillaient en voiture dans le quartier de la gare du Nord à Schaerbeek. Vers 19h00, alors qu'ils étaient arrêtés à un feu rouge dans la rue d'Aerschot, ils ont été attaqués par un individu armé d'un couteau. L'assaillant a poignardé Thomas M., au volant du véhicule de police, au niveau du cou, puis il s'en est pris au passager, Jason P., en le poignardant dans le bras. Ce dernier a eu le réflexe d'appeler du renfort, en précisant que l'agresseur avait crié "Allah Ouakhbar". L'agresseur a pu être neutralisé par une seconde patrouille qui a fait feu sur lui. Les deux policiers blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Thomas M. n'a pas survécu à ses graves blessures. Le jeune policier de 29 ans est décédé. Jason P. a pu être soigné et ses jours n'étaient plus considérés comme en danger vendredi. Il a pu sortir de l'hôpital samedi après-midi. Une enquête est en cours sur ces faits, dirigée par le parquet fédéral. Un juge d'instruction antiterroriste a été désigné pour mener les investigations. (Belga)