Red Flames - Les Red Flames bouclent 2022 par un large succès contre la Slovaquie en amical

Pour la 100e cap de Julie Biesmans, les Red Flames ont démarré la rencontre pied au plancher et ont ouvert le score à l'approche du quart d'heure de jeu. Sur un centre de Tessa Wullaert, Sari Kees a prolongé au fond une tête de Justine Vanhaevermaet (14e). Les joueuses d'Ives Serneels ont ensuite profité des largesses de la défense slovaque pour doubler la mise sur un but contre son camp de Diana Bartovicova (23e). Dans la foulée, Wullaert a inscrit son 70e but en équipe nationale pour faire 3-0 (25e). La Belgique a ensuite planté un quatrième but en première période sur une tête de Tine De Caigny (33e). Au repos, Ives Serneels a opéré plusieurs changements, faisant notamment monter Hannah Eurlings. La joueuse d'Oud-Heverlee s'est rapidement mise en évidence en inscrivant le 5-0 sur un centre de Wullaert (55e). Dans le dernier quart d'heure, les joueuses belges ont inscrit deux nouveaux buts via Wullaert qui s'est offert un doublé sur une erreur de la défense slovaque (76e) et Ella Van Kerckhoven, montée au jeu quelques minutes plus tôt, sur un centre d'Eurlings (84e). Les Red Flames bouclent ainsi une année 2022 riche en émotions. Lors de l'Euro en juillet dernier, elles ont atteint les quarts de finale, éliminées dans les arrêts de jeu par la Suède. Le mois dernier, elles n'ont cependant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2023 après une élimination au premier tour des barrages au Portugal. (Belga)