Un drone spatial de l'armée américaine de retour sur Terre après 908 jours en orbite

La navette sans pilote, dont le premier vol a eu lieu en 2010, a passé au total plus de dix ans dans l'espace, au cours de ses six missions, ajoute le constructeur dans un communiqué. Elle "ne cesse de battre des records et fournit à notre pays une capacité sans pareil de tester et d'intégrer rapidement des nouvelles technologies spatiales", a déclaré le vice-président de Boeing Space Jim Chilton., Lancé dans le plus grand secret, le X-37B a été conçu pour l'armée de l'air américaine par United Launch Alliance, co-entreprise de Boeing et Lockheed Martin. Il mesure neuf mètres de long, a une envergure d'ailes de 4,5 mètres et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. Le Pentagone avait levé le voile sur ses objectifs avant son dernier lancement, en mai 2020, en évoquant toute une série d'expériences scientifiques. La mission devait tester les réactions de certains matériaux dans l'espace, évaluer les effets des radiations ambiantes dans l'espace sur une série de semences, et transformer des radiations solaires en énergie radio-électrique, avait expliqué l'armée. (Belga)