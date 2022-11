WRC - Rallye du Japon - Thierry Neuville en tête après la 3e journée

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai) occupaient la tête du Rallye du Japon, 13e et dernière épreuve du championnat du monde WRC à l'issue de 3e journée samedi.

Après 14 des 19 spéciales au programme ce week-end, le pilote belge possédait 4 secondes d'avance sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris) et 39.9 sur son équipier chez Hyundai, l'Estonien Ött Tänak. Evans possédait encore 6 secondes d'avance en tête à mi-journée, mais a vu fondre sur lui le pilote germanophone qui est passé en tête à l'ES12 malgré des problèmes de différentiel et quelques soucis de notes. L'ES 13 a été annulée et la dernière spéciale du jour a permis à Neuville de réaliser son premier temps scratch du Rallye. Les prix sont déjà attribués pour cette saison 2022 avec le couronnement du Finlandais Kalle Rovänpera (Toyota Yaris), le plus jeune champion du monde de l'histoire à 22 ans et le triomphe de Toyota chez les constructeurs. Il restera cinq spéciales à disputer dimanche. (Belga)