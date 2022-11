ATP Finals - Casper Ruud réussit son entrée face à Felix Auger-Aliassime

(Belga) Casper Ruud a réussi son entrée dimanche dans le Masters de tennis, dimanche à Turin. Le Norvégien, 4e mondial et 3e tête de série de ces ATP Finals, a battu en deux manches 7-6 (7/4), 6-4 et 1h51 de jeu le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5), le benjamin de la compétition à 22 ans.

L'autre match dimanche dans ce groupe vert opposera à partir de 21h00, l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2/N.1) à l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8). A 36 ans, Nadal va tenter de remporter le seul grand tournoi qui manque à son incroyable palmarès et redevenir N.1 mondial. Il le dispute pour la onzième fois depuis 2005. "C'est une grande victoire", s'est félicité Ruud. "Je savais que face à Félix, qui a eu une série incroyable ces dernières semaines (16 victoires consécutives, avec trois titres à la clé en autant de semaines, jusqu'à sa défaite en demi-finales au Masters 1000 de Paris, NDLR), si je n'étais pas capable de jouer à mon meilleur niveau, j'aurais été balayé." Auger-Aliassime, en plus de sa magnifique série, est également le joueur ayant le plus de victoires en indoor cette saison (27 avant le début du Masters). Mais c'est bien le Norvégien qui a ajouté un troisième succès en deux sets en autant de rencontres face au Canadien.