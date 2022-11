Billie Jean King Cup - La Suisse remporte la finale contre l'Australie 2-0 et décroche son premier trophée

Jil Teichmann, 35e mondiale, a bataillé trois sets et 2h18 avant de faire plier Storm Sanders (WTA 237) 6-3, 4-6, 6-3. Belinda Bencic (WTA 12) a ensuite très facilement pris le meilleur sur Ajla Tomljanovic (WTA 33) 6-2, 6-1 en 1h15 de match. Le double entre Bencic/Teichmann et Sanders/Stosur n'a pas été joué. Après deux finales perdues en 1998 (contre l'Espagne) et en 2021 (face à la Tchéquie), les Suissesses décrochent leur première victoire dans la compétition. (Belga)