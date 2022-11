Claire Michel 5e de la manche chilienne de Vina del Mar

La Française a décroché son 2e succès de la saison en Coupe du monde, après celui d'Arzachena en mai dernier, bouclant la distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km à pied) en 57:14. Dodet a fait la différence en course à pied, devançant au final l'Américaine Gina Sereno de 2 secondes et la Colombienne Mara Velasquez de 10 secondes. Seule Belge présente en Amérique du Sud, Claire Michel, au-delà de la 30e place après la natation dans l'océan Pacifique, a intégré un gros peloton de tête à mi-parcours cycliste. Démarrant les 5 derniers kilomètres aux environs de la 15e place, elle a réussi à remonter une dizaine de concurrentes pour signer son meilleur résultat d'une saison perturbée entre autres par une blessure au mollet. Avant ce top 5, la Bruxelloise avait terminé 9e de la manche italienne à Arzachena, juste après une contamination au Covid-19. Chez les messieurs, la victoire est revenue en 50:53 à l'Espagnol David Castro, devant la vedette locale, le Chilien Diego Moya (50:56) et le Marocain Jawad Abdelmoula (50:57). (Belga)