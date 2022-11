COP27 - Espagne : des militants éclaboussent l'exposition d'une momie égyptienne

Deux jeunes activistes, un homme et une femme appartenant au collectif "Futuro Vegetal", ont aspergé à l'aide de bouteilles en plastique de Coca-Cola la cage en verre de faux pétrole, puis les murs de faux sang. Ils ont ensuite dévoilé une grande banderole appelant à la "Justice Climatique", dénonçant une "COPCA COLA" en référence au sommet de la COP27 sur le climat réuni à Charm el-Cheik, en Égypte, et à Coca-Cola, l'un des sponsors officiels de la conférence. Le géant des boissons gazeuses est dénoncé par de nombreuses ONG de défense de l'environnement pour des activités qu'elles estiment polluantes à travers le monde, notamment en raison de la production massive de bouteilles en plastique. Une fois la police arrivée, les jeunes militants se sont montrés coopératifs et n'ont pas été arrêtés. Le Musée Égyptien a toutefois fait savoir qu'il comptait porter plainte en raison des dommages occasionnés. Des militants du même collectif, affilié au collectif Extinction Rebellion, avaient collé leur main le 5 novembre sur les cadres de tableaux de Francisco Goya au Musée du Prado à Madrid pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique, une action jugée "injustifiable" par le ministre espagnol de la Culture. Plusieurs autres actions de ce type ont été menées ces dernières semaines par des militants du climat, qui ont pris pour cible des bâtiments emblématiques, mais aussi des célèbres œuvres d'art dans plusieurs villes d'Europe. (Belga)