Coupe du monde d'équitation - L'Allemand Richard Vogel s'impose à Stuttgart, pas de points pour les Belges

(Belga) Richard Vogel (United Touch) s'est offert la victoire dans la 5e des 14 manches qualificatives de la Ligue ouest-européenne de la Coupe du monde de saut d'obstacles, dimanche à Stuttgart. L'Allemand de 25 ans s'est imposé dans le barrage à neuf. L'Irlandais Denis Lynch (Brooklyn Heights) a pris la 2e place et le Suisse Steve Guerdat (Dynamix), triple lauréat de la finale de la Coupe du monde (2015, 2016 et 2019) la troisième.

Les Belges n'ont pas réussi à se classer en ordre utile. Gudrun Patteet (Guiness), après 8 points de pénalité dans le parcours initial a fini 22e, Olivier Philippaerts (Le Blue Diamond) 26e (9 pts), Wilm Vermeir (Iq) 28e (11 pts) et Gilles Thomas (Luna) 33e (13 pts). Le champion du monde Henrik von Eckermann (Iliania), quatrième dans la capitale du Land de Bade-Wurtemberg, a pris la tête du classement de la Coupe du monde avec 34 points. Le Suédois devance de deux points le Français Kevin Staut (32) et de 4 points le Néerlandais Jur Vrieling (30). Jos Verlooy (18 pts) est 15e et premier Belge. Le classement qui déterminera les qualifiés pour la finale d'Omaha (Nebraska) du 4 au 8 avril 2023, sera établi sur base des sept meilleurs résultats obtenus dans ces épreuves qualificatives. La 6e manche se déroulera le 27 novembre à Madrid. Le 30 décembre, Malines accueillera la neuvième épreuve préliminaire de cette Coupe du monde. (Belga)