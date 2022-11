Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Joe Biden se dit renforcé après la confirmation que les démocrates vont garder le Sénat-2

Quatre jours après les élections de mi-mandat, les médias américains ont déclaré la victoire de la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l'Etat clé du Nevada. Le parti de M. Biden conserve de ce fait le contrôle du Sénat américain, obtenant même une majorité relative, au moins 50 sièges sur 100. Ce bon résultat vient confirmer le succès inattendu du parti lors des élections de mi-mandat, qui se traduisent traditionnellement par un rejet du parti au pouvoir. "Je sais que j'arrive renforcé", a déclaré Joe Biden à Phnom Penh, où il rencontre des dirigeants dans le cadre d'un sommet sur l'Asie de l'Est. "Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années", a-t-il déclaré après la victoire des démocrates au Nevada. Cela place aussi le démocrate dans une position en effet renforcée pour aborder des discussions cruciales avec le président chinois Xi Jinping, prévu à Bali lundi en marge du G20. "Je connais Xi Jinping, il me connaît", a-t-il ajouté, affirmant qu'ils ont toujours eu des "discussions franches". Les deux hommes ont une relation qui remonte à plus d'une décennie, à l'époque où Joe Biden était vice-président, mais lundi, ils se rencontreront en face à face pour la première fois dans leurs rôles actuels. "Nous avons très peu de malentendus. Nous devons juste déterminer quelles sont les lignes rouges", a avancé le président américain. (Belga)