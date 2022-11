(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un "vil attentat" qui a fait "six morts et 53 blessés", selon un dernier bilan, dimanche à Istanbul, a-t-il déclaré en direct à la télévision.

Erdogan annonce six morts dans un "vil attentat" à Istanbul

"Les premières observations laissent subodorer un attentat terroriste", a affirmé le président, devant la presse, en ajoutant qu'"une femme y serait impliquée", sans autre précision. Des rumeurs ont couru immédiatement après l'explosion, concernant une attaque suicide, sans aucune confirmation ni preuve. "Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis", a-t-il promis, deux heures après l'explosion survenue dans l'artère commerçante d'Istiklal. "Les tentatives de piéger la Turquie et la nation turque dans la terreur ne pourront atteindre leur but ni aujourd'hui ni demain, pas plus que cela a été le cas hier", a assuré le président. (Belga)