(Belga) La nouvelle est tombée dimanche soir sous la forme d'un communiqué publié par l'Antwerp. L'ancien milieu de terrain des Diables Rouges Radja Nainggolan ne portera plus à l'avenir le maillot du Great Old. Il était sous contrat jusqu'en juin 2023.

Jupiler Pro League - Radja Nainggolan ne rejouera plus avec l'Antwerp

"Ce soir, une discussion a eu lieu entre Radja Nainggolan et la direction du club. En raison de la pause de la Coupe du monde, il était nécessaire de s'asseoir autour d'une table. Il a été décidé de ne pas reprendre Radja dans le noyau A. Le club coopérera à un éventuel transfert." L'Anversois avait débarqué le 21 août 2021 au Bosuil en provenance de l'Inter après une belle carrière en Italie. Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'ancien international belge (30 caps, 6 buts) avait été écarté du noyau A de l'Antwerp le 17 octobre à la suite de son comportement hors du terrain. Il avait d'abord été arrêté par une patrouille de police sans permis de conduire valide et sa voiture avait été confisquée. Le dimanche 16 octobre, avant la rencontre face au Standard, Nainggolan a été surpris en train de fumer une cigarette électronique sur le banc de touche alors qu'une interdiction générale de fumer a été décrétée dans les stades de football belges. Le "Ninja" avait accepté cette sanction en la jugeant toutefois "un peu trop dure". Nainggolan a joué douze matchs de Jupiler Pro League (1 but, 1 assist) cette saison après avoir disputé 37 matchs (toutes compétitions) la saison dernière (3 buts, 3 assists). (Belga)