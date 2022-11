Laurens Sweeck s'impose au sprint à Beekse Bergen

Dès le deuxième tour, Laurens Sweeck et Lars van der Haar se sont isolés en tête, rapidement rejoint par le nouveau champion d'Europe Michael Vanthourenhout. Dans le quatrième des huit tours, le trio de tête a été rejoint par Joris Nieuwenhuis. Sweeck a ensuite placé une accélération dans le 7e tour mais Vanthourenhout et Van der Haar sont revenus tout comme Nieuwenhuis et Eli Iserbyt, revenus dans le dernier tour. La victoire s'est finalement jouée au sprint et Sweeck s'est montré le plus rapide devant Van der Haar et Vanthourenhout. Nieuwenhuis et Iserbyt complètent le top 5. Déjà vainqueur de la manche de Maasmechelen il y a deux semaines, Sweeck décroche son deuxième succès de rang en Coupe du monde. Au classement de la Coupe du monde, Iserbyt, vainqueur des trois premières manches, reste en tête avec 166 points, quatre de plus que Sweeck. Michael Vanthourenhout est 3e avec 119 points. (Belga)